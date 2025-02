Estado defende revisão da concessão dos cânions de Cambará, que amarga queda de 41% no turismo

Número de visitantes nos parques dos canions, em Cambará do Sul, caiu 41% desde a concessão para a empresa Urbia. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Como solução para o imbróglio que envolve os parques nacionais dos Aparados da Serra e da Serra Geral, em Cambará do Sul, o secretário Estadual de Turismo, Ronaldo Santini, defende a revisão do contrato de concessão à Urbia. Desde que os cânions passaram à administração privada, com cobrança de ingresso, a visitação de turistas despencou 41%. Santini, porém, atribui o problema a restrições impostas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) .

- Não autorizou a instalação nem do restaurante nem da hospedagem. Isso traz para a empresa que ganhou a concessão uma necessidade de reequilíbrio do custo, que acaba descarregando na cabine de ingresso - diz.

Empresas que atuam em outras concessões no país apontam que a Urbia deveria ter feito investimentos antes de elevar o valor do ingresso, para atrair os novos turistas com poder de compra antes de afastar aqueles que não estão dispostos a pagar o ingresso de R$ 91,80. Lembrando que a concessão é federal, mas o Estado tem entrado um pouco na discussão porque os cânions estão entre os principais atrativos do turismo gaúcho.

Outra reclamação da Urbia era o acesso precário da estrada até a entregada do parque. Neste caso, a obra é do governo do Estado. O início e o andamento têm sofrido adiamentos. O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) projeta a conclusão para o final de 2026, mas o secretário Santini prevê para antes:

- Se tudo correr como imaginamos, até no máximo a metade do ano que vem, nós já teremos a obra de pavimentação concluída até a entrada do parque - afirmou.

O secretário provoca os turistas a visitarem Cambará mesmo assim para outros passeios, como balonismo e cavalgada. A coluna concorda, já fez diversos deles e outro tantos, mas ainda assim é essencial que se resolva o quanto antes a situação dos cânions, pois é inegável que são os grandes atrativos da região. A própria Urbia já retirou boa parte de suas estruturas do parque.

