Ypiranga inicia venda de ingressos para a semifinal contra o Monsoon 

Ypiranga e Monsoon decidirão um lugar na decisão do Troféu Farroupilha na segunda-feira (24). A partida de volta da semifinal será no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, às 19h, e o clube já iniciou a venda de ingressos.

Os ingressos estão sendo vendidos na secretaria do clube, no Colosso da Lagoa e no site oficial do clube: yfc.com.br. Na segunda-feira, os portões do estádio abrirão às 18h.