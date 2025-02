Matheus Costa lamenta desfalques, mas exalta resultado do Ypiranga contra o Monsoon 

Após o empate em 1 a 1 entre Ypiranga e Monsoon no primeiro jogo da semifinal da Taça Farroupilha, o técnico Matheus Costa analisou a partida e destacou a importância do ponto conquistado fora de casa.

O treinador reconheceu que a equipe não teve um bom desempenho no primeiro tempo, sentindo a ausência dos laterais Felipe Marques e Roca, que desfalcaram o time por lesão e por suspensão, respectivamente. No entanto, elogiou a reação do time na segunda etapa, que resultou no gol de empate e em outras chances claras de gol.