O Ypiranga somou um ponto na primeira rodada do quadrangular da Série C. Depois do empate em 0 a 0 diante da Ferroviária, no sábado (31), o técnico Thiago Carvalho avaliou a partida e projetou o que será necessário mudar para vencer os próximos jogos e conquistar o acesso à segunda divisão nacional.