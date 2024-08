O Ypiranga perdeu sua invencibilidade jogando no Estádio Colosso da Lagoa. Neste domingo (4), o Canarinho recebeu a Ferroviária e perdeu por 1 a 0, com gol marcado por Vitor Barreto. O resultado deixa o time gaúcho na sétima colocação na Série C, com 24 pontos. Os paulistas subiram para a terceira posição, com 32, e garantiram a classificação antecipada à próxima fase.