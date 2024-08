Após a vitória desta quarta-feira (7), diante do Caxias, o Ypiranga está a três pontos de confirmar uma vaga entre os oito clubes que avançam aos quadrangulares da Série C. Mesmo sem pensar no futuro, o técnico Thiago Carvalho avaliou que, na visão dele, três times são favoritos ao acesso e tentará não enfrentá-los na próxima fase.