O Ypiranga conquistou um vitória importante projetando a classificação à próxima fase da Série C. Nesta quarta-feira (7), em jogo atrasado da quinta rodada, o Canarinho levou a melhor no confronto gaúcho e superou o Caxias por 1 a 0, no Estádio Colosso da Lagoa. Zé Vitor marcou o gol que garantiu mais três pontos ao time auriverde.