Melhor gaúcho na Série C do Campeonato Brasileiro, o Ypiranga sofreu uma dura derrota neste domingo (21). O time de Erechim foi goleado pelo Volta Redonda, no Rio de Janeiro, por 3 a 0. Apesar do resultado, o Canarinho segue no G-8, dentro da zona de classificação para a próxima fase.