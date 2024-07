O lateral-esquerdo Reinaldo pegou a bola para bater o pênalti, no final do segundo tempo de Grêmio 2 x 0 Vitória, sob vaias. No mesmo momento que a manifestação ecoou no Centenário, em Caxias do Sul, parte da torcida do Grêmio começou a gritar o nome do jogador na tentativa de apoiá-lo. Após converter a cobrança, na saída de campo, o camisa 6 afirmou entender as exigências.