Passo Fundo perde para o Lajeadense no primeiro jogo das quartas de final da Divisão de Acesso

Tricolor precisa vencer no jogo de volta, que será na quinta-feira (18), no Estádio Vermelhão da Serra, para se classificar. O adversário jogará com a vantagem do empate

15/07/2024 - 21h25min