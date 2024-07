Jogo de ida Notícia

Passo Fundo fica no empate sem gols com o Monsoon pelas semifinais da Divisão de Acesso

O time de Porto Alegre desperdiçou um pênalti nos acréscimos do segundo tempo. A partida de volta, que definirá quem vai para a primeira divisão do Gauchão, será no domingo (28), em Porto Alegre

22/07/2024 - 22h52min