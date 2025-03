Ypiranga inicia disputa pelo título da Taça Farroupilha neste sábado

— Vai ser uma partida muito disputada. Temos que ser inteligentes sabendo que esse é apenas o primeiro jogo, mas que influência muito, principalmente se trouxermos o resultado positivo para Erechim. Nossa equipe precisa diminuir bem os espaços do São Luiz, saber segurar o ímpeto do início da partida, principalmente por eles terem uma força muito grande dentro de casa — avaliou o treinador.

Esse será o terceiro confronto entre Ypiranga e São Luiz desde dezembro. As equipes se enfrentaram duas vezes em amistosos de pré-temporada e uma vez pelo Gauchão. Apesar do Canarinho levar vantagem no curto retrospecto, Matheus avalia que algumas características do Rubro mudaram e, por isso, é necessário ter atenção redobrada.