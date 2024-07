O Passo Fundo está classificado para as semifinais da Divisão de Acesso. O Tricolor conseguiu reverter o resultado do primeiro jogo contra o Lajeadense, quando perdeu por 1 a 0, venceu por 2 a 1 e levou a decisão para os pênaltis, no Vermelhão da Serra. Nas cobranças, os donos da casa tiveram 100% de aproveitamento e o goleiro Medina defendeu uma cobrança, que deu a vitória ao time.