"Não foi dessa vez": torcedores do Passo Fundo se reúnem para assistir ao jogo contra o Monsoon

Partida ocorreu em Porto Alegre, neste domingo (28). Salão social do Esporte Clube Passo Fundo contou com a presença de mais de 30 pessoas para assistir ao confronto que valia vaga na elite do Gauchão

28/07/2024 - 20h22min Atualizada em 28/07/2024 - 20h28min