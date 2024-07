12ª rodada Notícia

Gaúcho precisa vencer o União-FW para seguir sonhando com as quartas de final da Divisão de Acesso

Na briga direta por vaga no G-4 de seu grupo, as equipes se enfrentam nesta quarta-feira (3), às 15h, na Arena do Gaúcho

02/07/2024 - 21h48min