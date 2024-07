Retrospecto Notícia

Como é o aproveitamento do Passo Fundo no estádio do São José e os números do confronto contra o Monsoon

O Tricolor enfrentará equipe na Capital no jogo de volta da semifinal da Divisão de Acesso, no domingo (28), no Passo D'Areia. Quem vencer no tempo normal, estará classificado para a primeira divisão do Campeonato Gaúcho 2025. Empate leva decisão aos pênaltis

26/07/2024 - 23h09min