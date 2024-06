Os últimos dias estão sendo intensos na Arena do Gaúcho. Desde a derrota para o Brasil-Far, na quinta rodada da Divisão de Acesso, a diretoria se apressou para iniciar as mudanças na comissão técnica. Na segunda-feira (3), o clube anunciou a demissão de Vanderson Pereira e, no mesmo dia, confirmou a contratação de Fabiano Daitx para o seu lugar. Nesta terça (4), o novo treinador já comanda a equipe.