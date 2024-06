A cidade de Nonoai deu sorte para o Atlântico. Em um duelo atípico, no qual o time jogou "em casa", mas a 90 quilômetros de Erechim, a equipe comandada por Paulinho Sananduva venceu o Horizontina por 6 a 4, neste domingo (23). Com o resultado, segue na ponta da tabela com seis pontos e 100% de aproveitamento, enquanto o rival ainda não pontuou.