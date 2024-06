O pontapé inicial do Gauchão de Futsal foi com vitória do Atlântico. Nesta terça-feira (18), no primeiro duelo da competição organizada pela Liga Gaúcha, o Galo levou a melhor e venceu o Santa Rosa por 5 a 1, em Erechim. Elenilson, Teillor, PL, Gessé e Vagner anotaram para o time da casa. Helinho descontou para os visitantes.