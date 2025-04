Entra em vigor tarifa de 10% sobre grande parte das importações para os EUA

A tarifa mínima de 10% imposta pelo presidente Donald Trump sobre grande parte dos produtos provenientes do resto do mundo que entram nos Estados Unidos passou a estar em vigor neste sábado (5) como um golpe para o comércio mundial.

As importações de aço, alumínio e automóveis também não são afetadas, mas porque já estão sujeitas a sobretaxas de 25%.

Canadá e México, parceiros dos EUA no Acordo de Livre Comércio da América do Norte (T-MEC), estão sob outro regime: 25% sobre produtos fora do acordo (exceto 10% sobre hidrocarbonetos canadenses).