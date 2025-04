Setor marítimo tem semana decisiva para reduzir emissões de gases poluentes

Os países da Organização Marítima Internacional (IMO, na sigla em inglês) se reunirão em Londres a partir da próxima segunda-feira (7) com o objetivo de reduzir as emissões de gases de efeito estufa (GHG) do transporte marítimo, embora o consenso ainda pareça distante.

Os membros da IMO se comprometeram a adotar medidas até o final deste ano para alcançar gradualmente a neutralidade de carbono até 2050, com uma redução de 40% até 2030, em comparação com 2008, e 80% até 2040.

O desafio é considerável, pois o transporte marítimo é responsável por cerca de 3% das emissões globais de gases de efeito estufa, de acordo com a IMO.

No entanto, as diferenças entre os países continuam profundas.

A reunião que começa na segunda-feira, o chamado Comitê de Proteção do Ambiente Marinho (MEPC-83), tem como objetivo chegar a um acordo até sexta-feira.

A posição dos Estados Unidos é uma incógnita porque o país ainda não se posicionou sobre a questão desde que o governo republicano de Donald Trump chegou ao poder.

"É difícil dizer o que acontecerá na próxima semana", disse à AFP Fanny Pointet, da Federação Europeia de Transporte e Meio Ambiente, observando que as posições estão divididas em três grupos.

O primeiro, liderado pelos Estados insulares do Pacífico e do Caribe e acompanhada por outros países, como o Reino Unido, exige um sistema de imposto sobre o carbono, seguindo o princípio do "quem contamina, paga" aplicado aos navios.

As receitas desse imposto seriam então redistribuídas em benefício dos países mais vulneráveis à mudança climática para financiar sua transição energética.

- "Uma realidade assustadora" -

"A mudança climática é uma realidade assustadora e vivida por meu país", diz Albon Ishoda, embaixador das Ilhas Marshall na IMO.

Um segundo grupo de cerca de 15 países, incluindo o Brasil e a China, se opõe fortemente a esse imposto.

De acordo com o grupo, isso aumentaria as desigualdades entre os países e colocaria em risco a segurança alimentar ao aumentar o custo do transporte de commodities básicas, como óleo de palma, cereais e milho.

Inicialmente a favor do imposto sobre o carbono proposto pelo primeiro grupo, a União Europeia (UE) está propondo uma terceira via, na forma de um compromisso, com a criação de um mercado global de créditos de carbono que se aproxime da legislação existente da própria UE.

O grupo de pesquisa sobre transporte marítimo e oceanos da University College London acredita, no entanto, que esse sistema "pode levar a condições injustas de concorrência", favorecendo países "com políticas industriais e auxílios estatais", especialmente a China.

De acordo com os pesquisadores, a transição "mais rápida e menos custosa" seria alcançada "graças a um alto imposto sobre emissões", bem como a uma regra que estabelece a meta de eliminação gradual do diesel e determina quais combustíveis alternativos são permitidos.

Fanny Pointet adverte que, na ausência de critérios sobre esses combustíveis alternativos, alguns combustíveis à base de óleo de palma e soja, associados a emissões indiretas devido ao desmatamento, podem acabar sendo usados.

O Brasil defende o papel fundamental desses biocombustíveis. No entanto, mais de 60 organizações ambientais se manifestaram contra sua inclusão na futura matriz energética do transporte marítimo.

As parcerias buscam promover outras soluções, como combustíveis sintéticos à base de hidrogênio, cuja produção atualmente é muito cara, ou instalações de propulsão eólica em navios.