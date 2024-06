Há 14 anos, Solon Queiroz se dedica a um projeto voluntário criado por ele: a escolinha de futebol Alô Galera, em Entre-Ijuís, município de 9,1 mil habitantes do noroeste gaúcho. Além da iniciativa, o que chama a atenção é a maneira como ele ensina as técnicas fazendo embaixadinhas com as mãos, andando de joelhos e até mesmo se arriscando como goleiro.