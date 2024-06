O Atlântico desperdiçou, nesta segunda-feira (17), a oportunidade de encostar na liderança da Liga Nacional de Futsal (LNF). O Galo sofreu um gol nos minutos finais e cedeu o empate em 3 a 3 para o Umuarama, no Paraná. Com o resultado, se mantém na quarta posição da tabela de classificação, com 21 pontos — três atrás do líder Magnus.