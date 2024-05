O Ypiranga pode voltar a campo antes da data prevista. A direção do clube auriverde solicitou à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) que o retorno ocorra na quarta-feira (29) ou na quinta-feira (30), pela Série C do Campeonato Brasileiro. Entre os possíveis adversários estão Figueirense e Caxias. Independentemente de qual, o confronto seria no Estádio Colosso da Lagoa.