Os times do norte do Rio Grande do Sul voltam a campo neste domingo (2), pela quinta rodada da Divisão de Acesso. A tabela foi divulgada no fim da manhã desta terça-feira (28) pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF), que decidiu pelo retorno da competição após mais de um mês de paralisação por conta da enchente que inundou grande parte do Estado.