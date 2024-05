Pela terceira vez em sua história quase centenária, o Ypiranga tentará avançar às oitavas de final da Copa do Brasil. A missão inicia às 18h desta quarta-feira (1º), diante do Athletico Parananese, no Estádio Colosso da Lagoa. Na terceira fase da competição, a equipe que mais tiver gols no placar agregado garante a classificação, por isso o time gaúcho quer abrir vantagem já no duelo de ida.