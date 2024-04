A Série C do Campeonato Brasileiro teve seu pontapé inicial neste sábado (20) e o Ypiranga estreou com vitória. No terceiro confronto da rodada, o Canarinho superou o CSA por 3 a 1, no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim. Os gols da equipe gaúcha foram marcados por Fernando, Lucas Marques e Mateus Anderson. Bruno Carvalho descontou para os alagoanos.