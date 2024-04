Falta de objetividade: eis a explicação do técnico do Gaúcho, Vanderson Pereira, para a derrota por 2 a 1 para o Passo Fundo neste domingo (28), em partida pela 4ª rodada da Divisão de Acesso. Segundo o treinador, o time teve chances de vencer o clássico Ga-Pas, disputado em casa, mas não aproveitou as oportunidades.