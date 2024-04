Nos últimos dias, uma transferência agitou o mercado da bola no Rio Grande do Sul. Na quarta-feira (24), o meia Edenilson, que anteriormente disputou mais de 300 jogos pelo Inter, foi apresentado pelo Grêmio, alimentando discussões entre torcedores da dupla Gre-Nal. As transferências entre clubes rivais, contudo, não são privilégio da Capital: recentemente, o meia Diogo Oliveira trocou o Passo Fundo por seu maior oponente, o Gaúcho.