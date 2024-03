A estreia do Atlântico na Super Copa Gramado foi com vitória. Nesta segunda-feira (11), em busca do título inédito de uma das maiores competições de pré-temporada, o Galo superou o Santo André por 4 a 1. Deivão, Richard, Erick e Suelton anotaram para o clube gaúcho. Israel descontou para a equipe paulista.