Atlântico e Joinville reeditarão a final da Liga Nacional de Futsal (LNF) de 2023, e se enfrentarão na primeira fase da Copa do Brasil de Futsal. Neste sábado (2), a Confederação Brasileira de Futsal (CBFS), divulgou o chaveamento da competição mais democrática do país. Os clubes foram divididos por grupos regionalizados, sendo que de um lado estão os do Norte e Nordeste, enquanto do outro estão os times do Sul, Sudeste e Centro-Oeste.