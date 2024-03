Após confirmar a liderança do Grupo B da Supercopa Gramado, ao empatar em 1 a 1 com o Praia Clube nesta quarta-feira (13), o Atlântico conheceu seu adversário na semifinal da competição. A decisão do primeiro finalista será contra o Joinville, nesta sexta-feira (15), às 19h, no Ginásio Perinão.