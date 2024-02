A direção do Ypiranga faz uma promoção de ingressos para mobilizar o torcedor auriverde. No sábado (2), o Canarinho recebe o Brasil de Pelotas, às 16h30min, no Estádio Colosso da Lagoa, pela última rodada do Gauchão e que pode culminar em um rebaixamento do time à Divisão de Acesso - caso não vença.