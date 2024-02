Mudança de comportamento. Foi a isso que o Thiago Carvalho atribuiu o bom futebol apresentado pelo Ypiranga nesta quarta-feira (14), no empate diante do Grêmio. A equipe de Erechim conseguiu, na maior parte do tempo, pressionar o adversário, e o treinador ressaltou a significativa melhora após a o apito final.