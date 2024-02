Hora de dar a volta por cima. É assim que o grupo do Ypiranga enxerga o confronto contra o Grêmio, nesta quarta-feira (14), às 19h. Apesar de o clube de Erechim viver um momento delicado no Gauchão 2024, precisa reencontrar o caminho da vitória para sair do Z-2 para não manchar o ano de seu centenário com um rebaixamento à Divisão de Acesso.