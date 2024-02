O ano do centenário de fundação do Ypiranga não iniciou do jeito que o torcedor desejava. Neste sábado (10), o Canarinho atingiu a marca de seis jogos sem vencer, quando foi superado pelo Avenida, por 2 a 0. Não bastasse isso, o cenário é ainda pior: ingressou na zona de rebaixamento do Gauchão. No momento é 11º colocado, com seis pontos conquistados em sete rodadas.