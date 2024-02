A troca de comissão técnica já trouxe mudanças nos bastidores do Ypiranga, mas somente uma vitória do time nesta rodada do Gauchão poderá recuperar a confiança do grupo de jogadores. Sem vencer há cinco rodadas, o Canarinho enfrenta o Avenida neste sábado (10), às 20h, de olho nos três pontos para subir na tabela de classificação. No momento o clube está em décimo, com seis pontos.