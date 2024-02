O Ypiranga voltou a apresentar um bom futebol nesta quarta-feira (14), mas isso não foi o suficiente para vencer o Grêmio na oitava rodada do Gauchão. O Canarinho recebeu o Tricolor, no Estádio Colosso da Lagoa e, apesar de ter criando boas oportunidades de abrir o marcador, principalmente no primeiro tempo, segurou o resultado em 0 a 0.