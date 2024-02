Um jogo para se reabilitar na tabela de classificação. Após vencer na estreia do Campeonato Gaúcho, o Ypiranga somou dois pontos em três jogos e ligou o sinal de alerta na competição. Portanto, neste domingo (4), somente o triunfo interessa para o Canarinho diante do Juventude. As equipes se enfrentam a partir das 20h, no Estádio Alfredo Jaconi.