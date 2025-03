Ypiranga encaminha contratação de meia com passagem por grandes clubes brasileiros

Depois de conquistar o título da Taça Farroupilha , o Ypiranga está de olho no mercado de contratações para a disputa da Série C. E na lista de prováveis reforços está um meio-campista com passagem por grandes clubes brasileiros.

A reapresentação do restante do elenco está marcada para acontecer no dia 19 deste mês. A estreia na Série C será no dia 12 de abril, contra o Londrina, no Estádio do Café.