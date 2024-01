O Ypiranga deve encaminhar a contratação de mais um goleiro para a temporada 2024. O arqueiro Alexander, 24 anos, que pertence ao Vasco da Gama, deve chegar de imediato para assumir a linha de meta defendida por Edson, que teve uma lesão de grau 2 contatada no quadril e desfalcou o Canarinho na última rodada do Gauchão, diante do Inter.