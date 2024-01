O Ypiranga inicia nesta segunda-feira (8) a sétima semana de preparação na pré-temporada visando a disputa do Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil e Série C. Neste período, o time do treinador Jerson Testoni já realizou dois jogos-treinos e venceu ambos. No primeiro derrotou a equipe sub-20 da Chapecoense por 5 a 2 e, no último, que aconteceu neste domingo (7), superou o Concórdia por 3 a 0.