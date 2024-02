A Federação Gaúcha de Futebol divulgou em nota, nesta segunda-feira (22), que o Ypiranga ainda não entregou a documentação necessária para que o Estádio Colosso da Lagoa tenha presença de público no Gauchão 2024. Com isso, a partida entre o time de Erechim e Caxias, que acontece nesta quarta-feira (24), pela 2ª rodada do estadual, deve ser com portões fechados.