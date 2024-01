O Ypiranga estreou com vitória no Campeonato Gaúcho de 2024. Neste domingo (21), o Canarinho enfrentou o Guarany de Bagé, no Estádio Estrela D'Alva e, após sair atrás no placar, buscou a virada na segunda etapa e venceu os donos da casa por 2 a 1.