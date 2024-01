Depois de terminar a temporada 2023 como campeão da Taça Farroupilha - Região da Serra – e de ficar entre os oito melhores do Gauchão de Futsal 2023, o Lagoa Futsal deverá passar por uma reformulação no elenco. Conforme o presidente do clube, Edeivison Vigo, metade do grupo será mudado para 2024.