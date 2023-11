Começa neste fim de semana a caminhada do futsal do Rio Grande do Sul no Campeonato Brasileiro de Ligas de Futsal. Entre este sábado (11) e o dia 19, o Lagoa Esporte Clube será o único representante gaúcho na competição, que acontece em Macapá, no Amapá. Nos respectivos jogos, o clube poderá ter uma novidade em quadra: Edeivison Vigo, presidente, foi inscrito como jogador.