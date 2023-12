Na galeria de troféus do Atlântico estão as conquistas do Mundial, da Libertadores, da Taça Brasil, do Estadual Série Ouro, da Liga Gaúcha, da Superliga e, recentemente, da Liga Nacional de Futsal. O clube já venceu quase tudo no futsal. Mas para tirar esse "quase" do tudo, faltam dois. Um desses títulos poderá ser conquistado em 2024. São eles: a Copa do Brasil e a Supercopa de Futsal.