A Liga Nacional de Futsal sorteou nesta segunda-feira (18), os seis grupos e confrontos do Talentos LNF. A competição para a categoria sub-20 terá a participação de 23 clubes que disputam a liga principal e de mais um, que será convidado pela entidade. O Atlântico está no Grupo C, ao lado de Magnus, Esporte Futuro e Joaçaba.