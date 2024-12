Final do Gauchão de Futsal deve ser em Espumoso e com portões fechados

Caso de injúria racial aconteceu no jogo de volta da semifinal, em Espumoso, quando um torcedor do Guarany ofendeu o goleiro João Paulo, do Atlântico. Reprodução / GZH

A final do Gauchão de Futsal será em Espumoso e com portões fechados. Isto ocorrerá porque a decisão que eliminou o Atlântico da competição, nesta quinta-feira (5), também definiu que os pontos em disputa no jogo ficarão com o Guarany, que passa a ter a melhor campanha do campeonato, com "duas vitórias" nas semi.

A equipe de Erechim foi desclassificada por abandonar a semifinal do torneio em meio à prorrogação, após um caso de injúria racial contra seu goleiro, João Paulo. A decisão do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) também puniu o Guarany pela atitude de seu torcedor, e por isso a grande final do Gauchão deve ser sem torcida. O clube já sinalizou com a possibilidade de entrar com efeito suspensivo para poder jogar com portões abertos.

As datas do confronto ainda não foram definidas, pois ainda existe a possibilidade do Atlântico recorrer da decisão do TJD. A taça será definida contra a Yeesco, de Carazinho, que bateu a Uruguaianense na outra semifinal.

Entenda o caso

Após abandonar a quadra, o Atlântico foi punido com base no artigo 205 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). O artigo se refere a impedir o prosseguimento de partida, prova ou equivalente que estiver sendo disputando, por insuficiência numérica intencional de seus atletas ou por qualquer outra forma. Como penalidade, o tribunal sentenciou o Galo com multa de R$ 100 e com a perda dos pontos em disputa a favor do adversário.

A equipe de Espumoso, enquanto isso, foi condenada à multa de R$ 10 mil e mando de dois jogos com portões fechados. E o torcedor que cometeu a injúria racial não poderá frequentar o Ginásio Módulo Esportivo por um período de 720 dias. O caso também está sendo investigado pela Polícia Civil.

