Atlântico disputará oitavas da Liga Nacional de Futsal em outubro; confira as datas

Galo iniciará a caminhada em busca do bicampeonato da competição no dia 14 do mês que vem, em São Paulo

11/09/2024 - 14h39min Atualizada em 11/09/2024 - 14h45min